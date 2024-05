Mask Singer 2024 – L'Hippopotame chante la B.O du film "Pretty Woman"

Pour cette soirée spéciale cinéma, l'Hippopotame commence le duel et livre une performance originale en interprétant "Oh Pretty Woman" du film Pretty Woman. Inès Règ, Kev Adams, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou poursuivent leur enquête sur ce personnage extravagant. Saurez-vous deviner qui se cache derrière ce costume en entendant sa voix ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 2)

