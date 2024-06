Mask Singer 2024 - L'Hippopotame chante "Shake it off" de Taylor Swift

Pour cette soirée spéciale fan, l'Hippopotame interprète "Shake it off" de Taylor Swift. Seule Inès connaît son identité grâce à son kabuki, et les autres enquêteurs pensent que Agustín Galiana ou Michaël Youn pourraient se cacher sous le costume de l'Hippopotame. Sa prestation vous aidera-t-elle à découvrir son identité ? Extrait de Mask Singer du 7 juin 2024 - Émission 06 (Partie 2)

