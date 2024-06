Mask Singer 2024 - L'Hippopotame et la Perle chantent "Flamme" de Juliette Armanet

Ce soir, l'amour est dans l'air ! Les personnages chantent en duo pour tenter de se qualifier ensemble. La Perle et l'Hippopotame ouvrent la compétition et interprètent "Flamme" de Juliette Armanet. Cela fait maintenant plusieurs semaines que vous entendez leur véritable voix, alors avez-vous découvert qui se cache sous la Perle et l'Hippopotame ? Extrait de Mask Singer du 31 mai 2024 - Émission 05 (Partie 1)

