Mask Singer 2024 - L'Hippopotame retrace son parcours dans Mask Singer

L'Hippopotame se remémore ses prestations qui nous ont marqué tout au long de la saison. Plein d'émotions, il retrace ce beau parcours et remercie le public et les enquêteurs pour cette expérience. Juste après, il chantera une dernière fois sur la scène de Mask Singer pour tenter de décrocher la victoire face à l'Epouvantail. Extrait de Mask Singer du 22 juin 2024 - Émission 08 (Partie 2)

