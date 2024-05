Mask Singer 2024 - Poursuivez votre enquête sur la Perruque

Voici de nouveaux indices qui vous aideront dans votre enquête sur la Perruque, le nouveau costume de la compétition Mask Singer. Elle aime se cacher derrière un costume, car elle est timide, et adore chanter et danser sur scène. Ces nouveaux indices semblent bien aider nos enquêteurs. Et vous, avez-vous deviné qui se cache derrière la Perruque ? Extrait de Mask Singer du 24 mai 2024 - Émission 04 (Partie 2)