Mask Singer 2024 – Qui se cache sous le Lémurien ?

Malheureusement, c'est le Lémurien qui doit dévoiler son identité sur le plateau de Mask Singer ! Kev Adams, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Inès Reg sont sur la piste de Catherine Lara et Isabelle Nanty. Découvrez qui se cache derrière ce masque. Extrait de Mask Singer du 3 mai 2024 - Émission 01 (Partie 2)

En savoir plus sur Le Lémurien