Mask Singer 2024 - Retour dans les 80's avec le Léopard

Revivez les 80's avec le Léopard et découvrez de nouveaux indices : cette star a été à la fois juge et jury et qu'elle n'a pas toujours gagné ses concours. Elle connaît aussi Michel Sardou. Nos enquêteurs sont quasiment sûrs d'avoir reconnu cette star masquée ! Et vous, comment avance l'enquête ? Extrait de Mask Singer du 15 juin 2024 - Émission 07 (Partie 1)

