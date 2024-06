Mask Singer 2024 - Retour dans les 80's avec l'Epouvantail

Faites un bond dans le passé et découvrez de nouveaux indices sur l'Epouvantail : il fait de moins en moins la fête car il se lève tôt pour un certain "morning". Il vient de la province et aurait fait l'Olympia. Avez-vous deviné qui se cache sous ce costume ? Extrait de Mask Singer du 15 juin 2024 - Émission 07 (Partie 2)

