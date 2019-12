Mask Singer - Aigle chante « Alors on danse » de Stromae

L’heure de la finale de Mask Singer a sonné ! Les quatre célébrités encore en compétition s’affrontent en chantant entièrement costumées. Pour tenter de soulever le trophée, Aigle interprète « Alors on danse » de Stromae. La semaine dernière, en duel face à Cupcake, Paon n’a pas su convaincre et il s’est retrouvé en ballotage face à Paon et Lion (interprété par David Douillet). Mais heureusement, le public et les enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry) lui ont offert une nouvelle chance. Le mystère autour de son identité reste donc entier. À votre avis, qui se cache derrière le masque d’Aigle ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 13 décembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.