Mask Singer - Aigle chante « I love rock’n’roll » de The Arrows

C'est l'heure de la finale de Mask Singer ! Les quatre finalistes remontent sur scène pour tenter d'impressionner le public et les quatre enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry). Pour sa deuxième prestation, Aigle chante « I love rock'n'roll » de The Arrows. Le thème de cette chanson : une scène de drague entre une fille et un garçon. Saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque d'Aigle ? Pour rappel, les derniers pronostics des enquêteurs sont Michael Youn, Michel Fugain et José Garcia.