Mask Singer - Aigle chante « Jusqu’à minuit » de Johnny Hallyday

C’est l’heure de la finale de Mask Singer ! Les trois finalistes remontent sur scène pour tenter d’impressionner le public et les quatre enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry). Pour sa troisième prestation, Aigle chante « Jusqu’à minuit » de Johnny Hallyday. Saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque d'Aigle ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 13 décembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.