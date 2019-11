Mask Singer - Aigle chante « La fille du Père Noël » de Jacques Dutronc

Cachées sous des costumes spectaculaires, douze célébrités vont s’affronter en chantant des tubes connus de tous. À chaque émission, elles se produisent devant un public et quatre enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry) qui sont chargés de leur soutirer des informations pour deviner de qui il s’agit. La célébrité qui a le moins bien performé est éliminée en fin d’émission et doit alors révéler son identité. À vous de mener l’enquête, aux côtés de Camille Combal, pour découvrir quelles célébrités se cachent derrière les masques ? Cette semaine, Aigle performe sur « La fille du Père Noël » de Jacques Dutronc. Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 8 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.