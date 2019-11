Mask Singer - Aigle chante « Le sud » de Nino Ferrer

Cachées sous des costumes spectaculaires, les huit célébrités encore en compétition s’affrontent en chantant des tubes connus de tous. Pour cette quatrième émission, Aigle performe sur « Le sud » de Nino Ferrer. La semaine dernière, Aigle a fait une chute spectaculaire en trébuchant sur scène avant de s’écrouler dans le public. Malgré cette péripétie, il a remporté son duel face à Hippocampe (interprété par Lio). Aigle est l’un des personnages le plus « rock-n –roll » de la compétition et il donne bien du fil à retordre à Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry. Les enquêteurs parviendront-ils à découvrir l’identité d’Aigle avant la fin de l’aventure ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 29 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.