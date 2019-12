Mask Singer - Aigle chante « Seven nation army » de The White Stripes

Le phénomène Mask Singer est sur TF1 ! Pour cette cinquième émission, les six célébrités encore en compétition s’affrontent en musique. Pour tenter de sauver sa place, Aigle interprète « Seven nation army » de Jack White. La semaine dernière, en duel face à Licorne, Aigle n’a pas su convaincre et il s’est retrouvé en ballotage face à Dino. Mais heureusement, le public et les enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry) lui ont offert une nouvelle chance. Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 6 décembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.