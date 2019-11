Mask Singer - Aigle chante « Tous les mêmes » de Stromae

Cachées sous des costumes spectaculaires, les dix célébrités encore en compétition s’affrontent en chantant des tubes connus de tous. Pour cette troisième émission, Aigle performe sur « Tous les mêmes » de Stromae. Lors de la première émission, Aigle a frôlé l’élimination face à Hippocampe et Panthère (interprétée par Marie-José Pérec) mais c’est grâce aux votes du public et d’Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry, qu’il est encore là ce soir. Parviendra-t-il à sauver sa place du premier coup et ainsi garder son identité secrète une semaine supplémentaire ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 22 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.