Mask Singer - BANANE chante « Born this way » de Lady Gaga

Le jeu le plus addictif de la Terre est de retour ! BANANE est la première à se lancer sur la scène de "Mask Singer". Son indice donné ce soir : "Comme mon nom a déjà été citée plusieurs fois, je suis sûre que les enquêteurs seront heureuses de me voir". Pour sa première prestation, BANANE chante « Born this way » de Lady Gaga. Saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque de BANANE ? Pour cette troisième saison et forts de leur expérience, nos 4 enquêteurs de choc Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams sont plus que jamais déterminés à découvrir qui se cache derrière le masque. Arriveront-ils à démasquer les célébrités ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 1er avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.