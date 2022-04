Mask Singer - BANANE chante « Je vole » de Michel Sardou

Pour ce prime exceptionnel, les costumes vont devoir tromper non pas 4 mais 5 enquêteurs. En, effet, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams sont rejoints par l'humoriste Anne Roumanoff. Elle va les aider le temps d’une soirée à démasquer les stars qui se cachent dans les costumes. Pour sa prestation, BANANE chante « Je vole » de Louane. Grâce aux nouveaux indices, votre enquête a-t-elle avancé ? Les 5 enquêteurs pensent à : Sandrine Quétier, Valérie Bègue, Estelle Mossely et Jennifer Ayache. Arriveront-ils à le démasquer ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 22 avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.