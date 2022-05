Mask Singer - BANANE chante « Quand on arrive en ville » de Daniel Balavoine

La demi-finale commence sur la scène de Mask Singer ! Les stars cachées dans les costumes visent tous la finale. Qui seront les 3 finalistes de cette saison 3 ? Pour sa prestation, BANANE chante « Quand on arrive en ville » de Daniel Balavoine. Elle révèle s’être déjà retrouvée dans un festival avec Alessandra. Grâce à tous les indices les enquêteurs pensent que sous le masque du BANANE se cache Valérie Bègue, Sofia Essaïdi et Laëtitia Milot. Arriveront-ils à la démasquer ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 06 mai 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.