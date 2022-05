Mask Singer - BANANE et ROBOT chantent « I Want You Back » des Jackson 5

Pour commencer la grande finale de cette saison exceptionnelle de Mask SInger, les stars vont chanter en duo avec une des stars de la saison précédente. Pour son duo, BANANE chante avec ROBOT qui n’est autre que Daniel Lévi ! Ils chantent « I Want You Back » des Jackson 5. Pour aider Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams à démasquer la BANANE, elle avoue avoir déjà chanté avec un costume. Les enquêteurs ont développé de nouvelles pistes et pensent à Tatiana Silva, Camélia Jordana et Sofia Essaïdi. Arriveront-ils à la démasquer ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 13 mai 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.