Mask Singer - BERNARD L'HERMITE chante « Dis-moi » de BB Brunes

Le jeu le plus addictif de la Terre est de retour ! Place au deuxième face-à-face de la soirée : BERNARD L'HERMITE vs CERF ! Pour sa première prestation, BERNARD L'HERMITE chante « Dis-moi » de BB Brunes. Saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque de BERNARD L'HERMITE ? Pour cette troisième saison et forts de leur expérience, nos 4 enquêteurs de choc Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams sont plus que jamais déterminés à découvrir qui se cache derrière le masque. Arriveront-ils à démasquer les célébrités ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 1er avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.