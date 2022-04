Mask Singer - CAMÉLÉON chante « Désenchantée » de Mylène Farmer

L’enquête Mask Singer continue pour un deuxième prime incroyable. Au programme ce soir, de nouveaux indices, de nouvelles prestations et surtout une star internationale. Pour sa deuxième prestation, CAMELEON chante « Désenchantée » de Mylène Farmer. Saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque de CAMALEON ? Nos 4 enquêteurs de choc Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams arriveront-ils à démasquer les célébrités ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 8 avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.