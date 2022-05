Mask Singer - CERF, BANANE, PAPILLON, ARBRE et CROCO chantent « Ça c'est vraiment toi » de TELEPHONE

Pour ouvrir cette soirée des quarts de finale, CERF, BANANE, ARBRE, PAPILLON et CROCO chantent sur la scène de Mask Singer « Ça c'est vraiment toi » de TELEPHONE. C’est la première fois qu’ils chantent ensemble et compte bien épater le jury et le public pour aller le plus loin possible dans l’aventure. Qui franchira l’étape des quarts de finale ? Qui sera démasqué ce soir ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 29 avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.