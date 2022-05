Mask Singer - COW-BOY chante « With Or Without You » de U2

Une deuxième star internationale va se produire sur la scène de Mask Singer. Cette fois, elle arrive sous le costume du COW-BOY. Pour sa prestation, COW-BOY chante « With Or Without You » de U2. Grâce aux nouveaux indices de CORBEAU, votre enquête a-t-elle avancé ? Après cette somptueuse prestation, les enquêteurs sont unanimes et pensent à Seal. Arriveront-ils à le démasquer COW-BOY ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 29 avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.