Mask Singer - CROCO chante « Comic Strip » de Serge Gainsbourg

Cette semaine dans Mask Singer, c'est la Fête de l’indice ! Ce soir, il faudra avoir l'œil car des indices sur les célébrités se cachent partout ! Pour sa prestation, CROCO chante « Comic Strip » de Serge Gainsbourg. Le CORBEAU, qui fait son retour ce soir, dévoile des indices sur CROCO : les fréquences sonores sur le sol et les marionnettes dans le public. Grâce aux nouveaux indices, votre enquête a-t-elle avancé ? Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams aidés du CORBEAU arriveront-ils à le démasquer ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 15 avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.