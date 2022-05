Mask Singer - CROCO chante « Mistral gagnant » de Renaud

Le prime des quarts de finale commence sur la scène de Mask Singer ! Les stars cachées dans les costumes sont aux portes de la demi-finale. Ils vont devoir convaincre le jury et le public de Mask Singer. Pour sa prestation, CROCO chante « Mistral gagnant » de Renaud. Il annonce avoir passé beaucoup de temps avec Jean-Claude Van Damme. De plus, le CORBEAU révèle que sur son passeport le CROCO fait 1m85. Votre enquête a-t-elle avancé ? Les enquêteurs sont perdus, seule Anggun pense que sous le CROCO se cache Mika. Arriveront-ils à le démasquer ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 29 avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.