Mask Singer - Cupcake chante « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion

Originaires du monde de la musique, de la comédie, du sport ou encore de la politique, les dix personnalités encore masquées s’affrontent en chansons. C’est à Cupcake d’ouvrir le bal et de chanter « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. Il a bien l’intention de tout donner pour ne pas se retrouver en ballotage comme la semaine dernière. En effet, lors de la dernière émission, il n’a pas suffisamment convaincu et s’est retrouvé en ballotage suite aux votes du public et d’Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry. Après une deuxième prestation, où il a fait part d’un spectre vocal impressionnant, le personnage a finalement séduit le public et les quatre enquêteurs qui l’ont sauvé pour une semaine supplémentaire. Saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque de Cupcake avec cette nouvelle prestation ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 22 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.