Mask Singer - Cupcake chante « Quelqu’un m’a dit » de Carla Bruni

Douze célébrités venues du monde de la musique, de la comédie, du sport ou encore de la politique participent au jeu le plus fou jamais vu à la télévision. Dans cette version française de Mask Singer, animée par Camille Combal, ces célébrités vont s’affronter Entièrement costumées. Leur but est de convaincre le public et les quatre enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry) pour rester dans l’aventure et garder leur identité secrète. Pour cette première émission, Cupcake chante « Quelqu’un m’a dit » de Carla Bruni. Serez-vous capable de reconnaître Cupcake uniquement au son de sa voix ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 15 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.