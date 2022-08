Mask Singer 2022 - DALMATIEN chante « Highway To Hell » de AC/DC

L'enquête de cette nouvelle saison commence avec le DALMATIEN ! Il ouvre le bal et chante "Highway To Hell" de AC/DC. Saurez-vous deviner qui se cache sous le masque de DALMATIEN. Pour cette première prestation, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc vont devoir écrire leurs premières impressions dans l'oreille d'or. Grâce aux indices, les enquêteurs sont sur la piste de Booder, Afida Turner et Christelle Chollet. Qui se cache vraiment sous le DALMATIEN ? Extrait de Mask Singer du 23 août 2022 - Emission 01 - Partie 1