Mask singer - Découvrez les enquêteurs de cette nouvelle saison

"Cette saison, deux nouvelles enquêtrices rejoignent Kev Adams et Jeff Panacloc. Elodie Frégé et Michèle Bernier font maintenant partie de la famille Mask Singer! Pour apprendre à se connaître, ils vont jouer tous ensemble au jeu "Devine Tête". Les règles sont simples : un "non" entraîne un passage de main et le premier à deviner son personnage gagne !