Mask Singer 2023 - Découvrez les premières images de la nouvelle saison !

Etes-vous prêts à mener une nouvelle enquête de « Mask Singer » dès le vendredi 14 avril ? Toujours aux manettes de cette nouvelle saison, Camille Combal sera accompagné d’un nouveau quatuor d’enquêteurs. Kev Adams et Jeff Panacloc seront rejoints par deux nouvelles enquêtrices Michèle Bernier et Elodie Frégé. 17 nouveaux personnages, 17 nouveaux costumes et 18 nouvelles célébrités. Qui se cache derrière les costumes de la Biche, du Husky, de la Sorcière ou du Chameau ?