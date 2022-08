Mask Singer 2022 - Dernière chance pour DALMATIEN, BÉBÉ et SOURIS

DALMATIEN, BÉBÉ et SOURIS ont une dernière chance pour séduire les enquêteurs et le public. DALMATIEN chante « Ma Gueule » de Johnny Hallyday, BÉBÉ chante « Blue Suede Shoes » d'Elvis Presley et SOURIS chante « Libérée Délivrée » d'Anaïs Delva. La qualification pour le deuxième prime se joue maintenant ! Le public et les enquêteurs vont voter pour leur prestation préférée. Qui sera la première célébrité à se faire démasquer ? Extrait de Mask Singer du 23 août 2022 - Emission 01 - Partie 1