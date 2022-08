Mask Singer 2022 - Dernière chance pour PAIN D'ÉPICES, PHARAON et ÉLÉPHANT

PAIN D'ÉPICES, PHARAON et ÉLÉPHANT ont une dernière chance pour séduire les enquêteurs et le public. PAIN D'ÉPICES chante « Message Personnel » de Françoise Hardy, ÉLÉPHANT chante « Dieu m'a donnée la foi » de Ophélie Winter et PHARAON chante « Les feuilles mortes » d'Yves Montand. La qualification pour le deuxième prime se joue maintenant ! Le public et les enquêteurs vont voter pour leur prestation préférée. Qui sera la première célébrité à se faire démasquer ? Extrait de Mask Singer du 23 août 2022 - Emission 01 - Partie 2