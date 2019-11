Mask Singer - Dino chante « L’envie » de Johnny Hallyday

Le phénomène Mask Singer est sur TF1 ! Pour cette quatrième émission, les huit célébrités encore en compétition s’affrontent en musique. Pour tenter de sauver sa place Dino interprète « L’envie » de Johnny Hallyday. La semaine dernière, Dino a réussi à émouvoir le plateau avec un titre de Robbie Williams. Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry ont plusieurs pistes mais les nouveaux indices semblent les désarçonner au plus haut point. Les quatre enquêteurs, parviendront-ils à avancer dans leur investigation suite à cette nouvelle prestation ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 29 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.