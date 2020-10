Mask Singer - Dragon chante « Pookie » d’Aya Nakamura

Après une première soirée électrique, le jeu le plus addictif de la Terre est de retour ! Ils sont encore 10 célébrités en compétition, masquées sous des costumes spectaculaires (Perroquets, Squelette, Araignée, Dragon, Robot…). Pour sa seconde prestation, Dragon chante « Pookie » d’Aya Nakamura. Saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque de Dragon ? Après une première saison, nos 4 enquêteurs de choc Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams sont plus que jamais rodés à l’exercice et vont tout faire pour découvrir qui se cache derrière le masque. Arriveront-ils à démasquer les 10 célébrités ? Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 24 octobre 2020. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.