Mask Singer du 1 avril 2022 - Emission 01

Après le succès des deux premières éditions, «MASK SINGER» est de retour sur TF1 pour une saison incroyable remplie de surprises et de rebondissements ! Camille Combal vous fera découvrir les 12 nouveaux personnages extraordinaires de cette nouvelle saison ! Les nouvelles célébrités en compétition sont masquées sous des costumes spectaculaires (le Caméléon, la Banane, le Cochon, le Cosmonaute ou encore l’Arbre…) et leur identité est dissimulée aux autres concurrents, à l'animateur, aux enquêteurs et au public. Qu'ils soient comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes ou politiques… ils s’affrontent en chantant des tubes connus de tous, et pour cette nouvelle saison, ils seront entourés de décors et de mises en scène à couper le souffle ! Le principe est simple : avant chaque performance, des indices sont dévoilés dans un film et après chaque performance, les enquêteurs questionnent la célébrité qui vient de chanter pour tenter de deviner son identité.La voix de la personnalité n’est pas modifiée lorsqu’elle chante mais elle l’est quand elle répond aux questions des enquêteurs, pour ne pas la reconnaître ! Cette année, de nombreuses nouveautés font leur apparition :- Deux stars internationales feront une prestation exceptionnelle, hors compétition, dans deux épisodes différents au cours de la saison et seront démasquées le soir même- Des enquêteurs guest viendront prêter main forte à nos quatre enquêteurs lors de certains épisodes, après avoir performé sous un masque un unique titre en plateau- Le Corbeau, qui connaît l'identité de toutes les célébrités, viendra également en cours de saison dévoiler de nouveaux indices aux enquêteurs mais aussi en plus, des indices exclusifs aux téléspectateurs !- De nombreuses autres nouveautés apparaîtront également au fil des émissions pour aider les enquêteurs et le public, comme des informations sur le passeport des célébrités, des indices cachés sur les costumes, des indices dissimulés dans les mises en scène des performances, mais aussi des objets indices ou encore des révélations de liens entre les célébrités et les enquêteurs ! - Cette nouvelle saison verra également apparaitre le Trophée de l’Oreille d’or pour récompenser celui ou celle, parmi les enquêteurs et Camille Combal, qui aura réussi à reconnaître le maximum de célébrités dès la première prestation. Pour cela, chacun indiquera le nom auquel il pense lors de la première performance de chaque personnage, dans des enveloppes scellées dont le contenu ne sera révélé que lors de chaque démasquage ! Dès le premier épisode, 2 célébrités seront démasquées lors de chaque soirée : une première en milieu d'émission, et une seconde en fin d'émission ! Le public et les enquêteurs voteront après les performances pour le personnage qu’ils auront préféré. Les perdants seront éliminés et devront alors révéler leur identité. Les autres célébrités garderont leurs identités secrètes et reviendront chanter la semaine suivante. Après les deux premières saisons, nos 4 enquêteurs de choc Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams sont plus que jamais rodés à l’exercice et vont tout faire pour découvrir qui se cache derrière le masque. Arriveront-ils à les démasquer ? Et n’oubliez pas cette année, dans chaque prise de parole pour le lancement de la saison 3 se trouveront des indices…