Mask singer 2024 - Emission 02 du 10 mai 2024 - Partie 2

Il est temps d'accueillir les trois derniers costumes sur le plateau de Mask Singer ! Ce soir, découvrez les magnifiques costumes de l'Epouvantail, du Robolapin et du Lémurien, et tentez de découvrir quelles célébrités se cachent derrière. Tout comme le Cornichon, la Libellule et la Main, ils devront chanter et impressionner le public et nos enquêteurs. Un de ces trois personnages devra dévoiler son identité à la fin de cette soirée. Alors qui de l'Epouvantail, du Robolapin et du Lémurien sera démasqué ? Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 2)

