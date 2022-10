Mask singer du 11 octobre 2022 - Emission 08 - Partie 1

Ce soir, après 7 semaines de compétition, c'est la grande finale de Mask Singer Saison 4 ! Ils étaient 12 au départ et ne sont aujourd'hui plus que 3. Les 3 derniers personnages encore en lice vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour être démasqués en dernier et remporter le trophée. Les enquêteurs sont dans la dernière ligne droite pour trouver l'identité de ces 3 célébrités. Exceptionnellement, les finalistes vont chanter en duo avec des personnages emblématiques de la saison 3. Vous découvrirez enfin la véritable identité de la TORTUE, MARIÉE et de l'ÉLÉPHANT. Qui de Kev Adams, Chantal Ladesou et Jeff Panaclcoc & Jean-Marc remportera le titre d'oreille d'or et succèdera à Camille Combal ? Mask Singer du 11 octobre 2022 - Emission 08 - Partie 1.