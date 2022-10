Mask singer du 11 octobre 2022 - Emission 08 - Partie 2

C'est le grand soir, la grande finale de Mask Singer a sonné : le dénouement de 7 semaines de compétition. Nous allons avoir toutes les réponses à la plus grande enquête de France. Qui va succéder à PAPILLON, grande gagnante de la saison 3 ? Lequel de TORTUE, MARIÉE ou de l'ÉLÉPHANT sera sacré grand vainqueur de Mask Singer saison 4 ? Ce soir on boucle l'enquête ! Les 2 derniers finalistes en lice sont : TORTUE et ÉLÉPHANT. Mais lequel des 2 remportera le titre ultime ? Découvrons qui se cache sous MARIÉE... Mask Singer du 11 octobre 2022 - Emission 08 - Partie 2.