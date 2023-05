Mask singer du 12 mai 2023 - Emission 05 - (Partie 1)

Ce soir les enfants prennent le contrôle de Mask Singer ! Ils donneront tous les indices de la soirée. Michèle Bernier est de retour avec Kev Adams, Élodie Frégé et Jeff Panacloc et Jean-Marc. N'oublions pas que ce soir, le Huski qui a gagné le ticket d'or ne chantera pas car il est déjà qualifié pour les quarts de finale. Mais attention la Plante Carnivore va tenter de prendre la place du Chameau, de la Méduse, de la Sorcière, de la Biche ou de l'Alien. Qui sera démasqué et qui atteindra les quarts de finale ? Mask Singer du 12 mai 2023 - Episode 05 (Partie 1)