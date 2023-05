Mask singer du 12 mai 2023 - Emission 05 - (Partie 2)

L'Alien c'est donc démasqué et Kev Adams, Michèle Bernier et Elodie Frégé n'avaient pas du tout résolu le mystère de l'Alien. Seul Jeff Panacloc et Jean-Marc avaient trouvé ! La Plante Carnivore a donc remporté son premier ballotage, mais elle doit encore faire face au Chameau, à la Sorcière et à la Biche. Pour l'instant, seule la Méduse est assurée d'atteindre les quarts de finale. Mais il reste encore un personnage à démasquer. Qui atteindra les quarts de finale ? Quel mystère sera résolu ? Mask Singer du 12 mai 2023 - Episode 05 (Partie 2)