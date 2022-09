Mask singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 1

Ce soir, pour la première fois dans Mask Singer une nouvelle célébrité va tenter d'intégrer la compétition en cours de route. Un treizième personnage fait son entrée : l'OURS. Le public et les enquêteurs seront maitres de la compétition et décideront de son destin. Va-t-il réussir à convaincre notre jury d'enquêteurs avec sa voix et sa présence scénique ? Seule certitude : 2 personnages vont devoir se démasquer et révéler leur véritable identité. Mais ce soir l'OURS ne sera pas la seule nouveauté Mask Singer... A partir de maintenant les enfants prennent le pouvoir ! Tous les indices ce soir feront référence à l'enfance de chacun des personnages en compétition. Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 1.