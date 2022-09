Mask singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 2

Il est temps pour le DALMATIEN de se démasquer ! Maintenant que son identité a été dévoilée, il est temps de passer au dernier match de la soirée entre MARIÉE, TORTUE et PHARAON. Le perdant ira en ballotage face à OURS. Mais avant cela l'espion fait son entrée sur scène après s'être enfin fait arrêter. Il s'agit de l'humoriste, animateur de radio et acteur Tom Villa comme l'avait si bien deviné nos enquêteurs. La compétition continue et l'espion va pouvoir prendre place parmi notre jury d'enquêteurs ! Parmi les personnages restants, un d'entre eux ne pourra pas accéder à l'étape suivante. Quel costume sera démasqué ce soir ? Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 2.