Mask singer du 14 avril 2023 - Episode 01 - (Partie 1)

Mask Singer est de retour pour une saison 05 de toutes les surprises ! Kev Adams, Jeff Panacloc et Jean-Marc sont rejoints par deux nouvelles enquêtrices Michèle Bernier et Elodie Frégé. Toujours présenté par Camille Combal, cette saison commence sur les chapeaux de roues avec tout de suite 3 nouveaux costumes : Biche, Vautour et Sorcière. Dès ce soir, un d'entre eux sera démasqué ! Avez-vous déjà des idées de qui se cache derrière leurs masque ? Mask Singer du 14 avril 2023 - Episode 01 (Partie 1)