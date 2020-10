Mask singer du 17 octobre 2020 - Emission 1

C’est dans un décor renouvelé que Camille Combal vous fait découvrir les douze nouvelles célébrités et les douze nouveaux costumes. Ces douze nouvelles célébrités en compétition sont masquées sous des costumes spectaculaires (Perroquets, Squelette, Bouche, Araignée, Dragon, Robot…) et leur l’identité est dissimulée aux autres concurrents, à l'animateur, aux enquêteurs et au public. Qu'ils soient comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes, politiques ou écrivains… Ils s’affrontent en chantant des tubes connus de tous et pour cette nouvelle saison, ils seront entourés de décors et de mises en scène spectaculaires ! En première partie de soirée, Squelette nous a fait découvrir son flow incroyable sur l'un des titres phares de Macklemore. S'en sont ensuite sortis l'Arraignée face au Requin, puis le Robot face au Dragon. Requin, Dragon et Loup se sont retrouvés en dernière position et leur sort a été soumi aux votes du public et des enquêteurs. C'est finalement Loup, qui avait misé sur le titre "Oui ou Non" d'Angèle qui a du dévoiler son visage. Les enquêteurs avaient eu la bonne intuition : Laure Manaudou se cachait sous le costume. En deuxième partie de soirée, six nouveaux costumes ont fait le show sur TF1. Manchot a affronté Bouche et sa reprise de "Dance Monkey" lui a permis d'être sauvé par le public et les enquêteurs. C'est ensuite Hibou qui a remporté la victoire face aux Perroquets - premier duo de l'histoire de Mask Singer. Enfin, la Pieuvre et sa reprise de "Bim bam toi" n'ont pas réussi à vaincre la Renarde. En fin d'émission, Bouche a perdu face à Pieuvre et Hibou. Révélation : Frédérique Bel se cachait sous le costume. L'enquête continue samedi prochain, à 21h00 sur TF1. Et d'ici-là, les magnétos Indices sont toujours disponibles sur MYTF1 !