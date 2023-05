Mask singer du 19 mai 2023 - Emission 06 - (Partie 2)

Après avoir démasqué la deuxième star internationale de la saison : le Kangourou. Kev Adams, Elodie Frégé, Michèle Bernier et Jeff Panacloc ont découvert la chanteuse Anastacia ! La compétition continue avec le Chameau et la Méduse qui doivent encore chanter pour gagner leur place en demi-finale. Pour l'instant la Biche est en ballottage et le Huski est le seul qui a gagné sa place en demi-finale. Qui sera démasqué et quittera la compétition ? Mask Singer du 19 mai 2023 - Episode 06 (Partie 2)