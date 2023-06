Mask singer du 2 juin 2023 - Emission 08 - (Partie 1)

Ce soir après 7 semaines de compétition, c'est le dénouement de Mask Singer. Les 3 finalistes vont tout faire pour être démasqués en dernier et remporter le trophée. Quoi qu'il arrive le mystère prend fin ce soir. Exceptionnellement pour la finale, la Tortue, l'Éléphant et le chevalier vont interpréter des duos avec le Chameau, la Biche et le Husky. Élodie Frégé, Kev Adams, Michèle Bernier et Jeff Panacloc n'ont plus qu'une soirée pour résoudre leur mystère ! Qui sera le premier éliminé de la finale ? Mask Singer du 26 mai 2023 - Episode 08 (Partie 1)