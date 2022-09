Mask singer du 20 septembre 2022 - Emission 05 - Partie 2

La soirée continue sur le plateau de Mask Singer. Les duos s'enchaînent tout comme les happenings. Le CÔNE, qui s'avère être le mari de Chantal Ladesou, vient faire une surprise à sa femme. Mais la compétition continue et un duo de la soirée va partir en ballotage. C'est MARIEÉ et CHEVALIER qui vont devoir s'affronter et gagner leur place pour les quarts de finale. C'est à Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc et Francis Huster de choisir qui sera démasqué. Qui de ces deux personnages sera définitivement éliminé de la compétition ? Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 05 - Partie 2.