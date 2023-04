Mask singer du 21 avril 2023 - Emission 02 - (Partie 1)

Ce soir, Kev Adams, Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Jean-Marc vont découvrir les 6 nouveaux costumes de cette saison dingues. Ils vont tout d'abord rencontrer le Husky, la Chenille et la Méduse. Un de ces 3 personnages sera déjà éliminé ce soir. Il est maintenant temps pour eux de montrer leur prestation au jury et au public de Mask Singer ! Qui sera le premier démasqué de la soirée ? Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 02 (Partie 1)