Mask singer du 21 novembre 2020 - L'enquête continue

Mask Singer, l'enquête continue dévoile les coulisses de l'émission la plus secrète de la télévision en nous faisant découvrir le parcours ultra confidentiel des célébrités démasquées et en révélant en exclusivité de nouveaux indices sur les célébrités toujours en compétition. Pour cette soirée de demi-finale, ce sont Requin et Araignée qui ont été éliminés. Les téléspectateurs ont découvert leur identité. Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun avaient-ils vu juste ? Mask Singer, l'enquête continue - Emission 5 du Samedi 21 novembre 2020 sur TF1.