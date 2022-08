Mask Singer du 23 août 2022 - Emission 01 - Partie 1

Mask Singer est de retour pour nouvelle saison ! Et cette année, une nouvelle équipe de célébrité vont tenter de résoudre la plus grande enquête de la télévision française. Le pilier Kev Adams, la chanteuse Vitaa, l'incontournable Chantal Ladesou et le duo humoristique Jeff Panacloc & Jean-Marc. Après plusieurs mois de préparation, les célébrités vont tout faire pour ne pas se faire démasquer. Vous allez vous aussi tenter de découvrir qui se cache sous les masques. L'enquête s'ouvre sur un face à face à face entre le BÉBÉ le DALMATIEN et la SOURIS. Mask Singer du 23 août 2022 - Emission 01 - Partie 1.